L'addio alla Cina e ora l'Italia: Inter e Juventus, piste calde per il futuro di Pellè

Graziano Pellè ha ufficialmente salutato lo Shandong Luneng che lo ha celebrato con un lungo post dedicato. I numeri e le cifre del trentacinquenne attaccante italiano ora pronto per tornare nel Vecchio Continente. Quel che racconta radiomercato è che le trattative per Juventus e Inter stiano procedendo, il nome dell'ex punta del Southampton resta caldo per entrambe le società. A costo zero, con un ingaggio che entrambe possono largamente permettersi ma con esperienza internazionale, Pellè rappresenta uno degli identikit più importanti per l'attacco delle big italiane. Sono i giorni decisivi anche perché dell'estero stanno arrivando numerose proposte che per adesso Pellé sta tenendo in ghiaccio in attesa che le due piste sulle grandi d'Italia si definiscano.