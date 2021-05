L'addio di Conte all'Inter visto dall'estero. E intanto i bookies lo avvicinano al Tottenham

Antonio Conte lascia l'Inter con un anno d'anticipo e fresco campione d'Italia. Una notizia bomba che ha eco anche all'estero, in particolar modo nel Regno Unito dove il tecnico ha allenato per due stagioni il Chelsea. "Via clamorosamente dall'Inter dopo aver vinto la Serie A e dopo aver litigato con la proprietà cinese" titola il Sun. Il Daily Mail evidenzia invece come i bookmakers abbiano già abbassato la sua quota come prossimo allenatore del Tottenham. Ora infatti l'ormai tecnico dell'Inter è quotato 7/4.