L'agente di Raspadori: "Futuro roseo. Sta dando grandi soddisfazioni al Sassuolo"

Fausto Pari, agente tra gli altri di Raspadori, giovane attaccante unica sorpresa delle ultime convocazioni di Mancini in Nazionale, ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Vignato e Raspadori stanno dando grandi soddisfazioni non solo alla mia agenzia, ma anche e soprattutto alle squadre in cui stanno giocando. Il loro futuro è sicuramente roseo. Vignato è più agile e meno potente rispetto a Mancini, ha una grande visione di gioco. Raspadori è rapidissimo nel breve, anche se non ha la potenza fisica di Vialli. È molto bravo nell’associarsi con i compagni".