L'analisi del Cholo Simeone: "La Champions non perdona, andrà agli ottavi chi meriterà"

Diego Pablo Simeone ai microfoni di 'Prime Video' ha commentato Atletico Madrid-Milan 0-1, una gara decisa da un gol realizzato nei minuti finali da Junior Messias: "E' stata una gara dura, molto tirata, entrambe le squadre hanno cercato di spaccare la partita. Noi nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione quasi pericolosa, due tiri di De Paul. Nella ripresa sempre con De Paul abbiamo avuto una palla gol importante, poi loro hanno sfruttato una bella azione e noi, quella che abbiamo avuto con Cunha, non l'abbiamo sfruttata. La Champions non perdona, va avanti chi merita. Ora dobbiamo giocarci l'ultima gara a Oporto, il Milan in casa col Liverpool e chi si meriterà di passare andrà agli ottavi di finale".

