L'analisi di Condò sulla Lazio: "Acerbi per il Bayern: si è dimostrata non all'altezza"

Negli studi Sky, Paolo Condò parla del 4-1 del Bayern contro la Lazio. "Il mio titolo? Acerbi per il Bayern. Si è dimostrata non all'altezza dei tedeschi, potevamo immaginarlo ma non così. Tre gol se li è praticamente fatti da sola. Il passaggio di Musacchio è clamorosamente sbagliato ma non fa parte di una strategia, non della celebre 'costruzione dal basso'".