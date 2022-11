L'applauso per Milinkovic Savic e l'offerta della Juventus da 50 milioni. Si chiude a metà strada?

Cinquanta milioni più bonus, con l'idea che ci sia un outlook positivo che la Juventus non vuole ancora svelare. Questa sarà la prima offerta per Sergej Milinkovic-Savic, uscito fra gli applausi dell'Allianz Stadium. Corsi e ricorsi storici? Perché è lo stesso modo con cui i tifosi bianconeri avevano convinto Cristiano Ronaldo a trasferirsi a Torino - oddio, anche i 31 milioni annui offerti da Agnelli avevano aiutato - qualche anno fa, portando il miglior giocatore d'Europa in bianconero. I risultati sono stati esattamente uguali ai colori della maglietta.

Lotito se ne frega, ne vuole 100.

Nella sua maniera colorita di fare calcio, divertente e istrionica, quasi macchietta dei presidenti anni 80 che erano padre e padrone, Lotito ha chiarito che ne vuole il doppio, altrimenti Milinkovic ha un contratto ed eventualmente ci sarà un ritocco verso l'alto visto quanto è diventato importante per gli equilibri di una squadra che cercherà in ogni modo il quarto posto in classifica, se non meglio. Cento potrebbe probabilmente essere una buona richiesta qualora dovessero entrare altri club nella corsa che, però, non si vedono all'orizzonte.

Come Vlahovic?

La domanda è lecita perché è evidente che sia Kostic sia il centravanti ex Fiorentina cercheranno una moral suasion nei confronti del compagno di squadra, durante il Mondiale in Qatar. La sensazione è che non ce ne sia molto bisogno per passare dalla Lazio a una big che, ogni anno o quasi, cerca di vincere Scudetti e andare avanti in Champions, anche qui a risultati alterni nell'ultimo periodo. Vlahovic l'anno scorso si era trasferito proprio sul finire di gennaio, per 75 milioni. Probabilmente anche qui è da "Ok il prezzo è giusto", scendendo a patti. Anche se Lotito non lo fa poi troppo spesso.