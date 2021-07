L'Arsenal si rassegna, Locatelli vuole solo la Juve. Bianconeri studiano una formula "alla Chiesa"

La formula è ancora da trovare, così come l'esatta valutazione del cartellino, ma appare oramai fuori discussione che il futuro di Manuel Locatelli sarà sotto i colori della Juventus. A riportarlo è Tuttosport che fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro del centrocampista del Sassuolo che avrebbe già fatto capire a tutte le parti in causa di volersi trasferire a Torino. Una presa di posizione che pare essere stata recepita anche in Inghilterra visto che l'Arsenal, altra pretendente forte per l'ex talento del Milan, avrebbe deciso di virare su Houssem Aouar dell'OL.

Sul fronte della trattativa Juventus-Sassuolo l'idea dei dirigenti bianconeri sarebbe quella di lavorare ad una formula simile a quella pattuita con la Fiorentina dodici mesi fa per Federico Chiesa, ovvero con un prestito a cifre ridotte e un riscatto obbligatorio favorevole al club venditore.