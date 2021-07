L'Atalanta alza l'asticella con Musso. Ora il vice De Roon: tutto su Koopmeiners

Manca soltanto l'ufficialità, ma ormai l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha un nuovo portiere. E il nome pesa parecchio: Juan Musso vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione, le parti hanno trovato un accordo intorno ai 20 milioni di euro. Un colpo di mercato che inevitabilmente alza l'asticella dopo i tre terzi posti consecutivi ottenuti dalla compagine orobica. L'argentino è un giocatore d'esperienza che ha dimostrato anche una certa affidabilità e che di fatto cambia le gerarchie per quanto riguarda la porta. Ora la dirigenza atalantina dovrà sistemare Pierluigi Gollini, probabilmente il numero 95 lascerà Bergamo dopo 112 presenze con la maglia nerazzurra. La Dea però non vuole fermarsi qui, l'obiettivo è quello di regalare al tecnico di Grugliasco un vice De Roon: si continua a trattare per Teun Koopmeiners, centrocampista dell'AZ e della nazionale olandese.

A CACCIA DEL VICE DE ROON - Già da diverse settimane la dirigenza orobica si è mossa per Koopmeiners, al momento però le richieste del club olandese sono distanti dall'offerta dei nerazzurri: la società capitanata da Antonio Percassi ha messo sul tavolo delle trattative 15 milioni di euro, ma gli olandesi chiedono almeno 20 milioni. Per il momento il discorso rimane in stand by, ma la volontà del calciatore potrebbe sbloccare l'operazione. Classe 1998, Koopmeiners è già capitano dell'AZ e ha collezionato 150 presenze e 43 gol in prima squadra, con 23 presenze in Europa. Nel caso in cui ci dovesse essere la fumata nera, l'Atalanta ha già messo gli occhi su Tommaso Pobega, centrocampista del Milan. Un profilo interessante che ha già giocato in serie A con la maglia dello Spezia e che potrebbe far comodo al Gasp. I nerazzurri continuano a costruire la rosa del futuro e lanciano un chiaro segnale alle avversarie in vista della prossima stagione.