L'Atalanta domina per mezzora, poi si sveglia il Torino: a Bergamo è 3-2 al 45'

Primo tempo quasi a senso unico al Gewiss Stadium, dove l'Atalanta va sul 3-0 dopo 21', ma subisce il ritorno veemente del Torino. All'intervallo il punteggio recita 3-2, la partita è apertissima.

Gli ospiti riescono a contenere molto bene l'urto della Dea nel primo quarto d'ora. Concentrazione e pressing coordinato, e anche un'occasione, dopo pochi minuti, capitata sul mancino di Simone Zaza. Alla prima disattenzione, però, i padroni di casa colpiscono: difesa granata sorpresa da un lancio dalle retrovie, Ilicic si invola verso la porta di Sirigu e lo batte con un destro sporco (gol prima annullato, poi convalidato con l'aiuto del VAR). Il portiere azzurro non è perfetto nella circostanza, ancora meno poco dopo, quando entra in porta insieme a un tiro non irresistibile di Gosens. L'uno-due è devastante per i ragazzi di Nicola, che al 21' si ritrovano sotto addirittura di tre reti. Anche Muriel partecipa alla festa, sfruttando un assist di Ilicic e mettendo dentro in due tempi. L'Atalanta fa accademia e prova a divertirsi, mentre il Torino cerca di reagire. Dopo la clamorosa occasione capitata a Murru (Gosens segna un'altra rete, salvando sulla linea), Belotti conquista un calcio di rigore al 41': Gollini neutralizza il tiro del centravanti, ma il Gallo è lesto sulla respinta e scaraventa in rete. E all'ultimo respiro, in mischia e dopo un doppio legno colpito da Mandragora, Bremer accorcia e regala speranze per la ripresa.