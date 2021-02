L'Atalanta può essere stanca? Ranieri: "No, non c'è stanchezza quando giochi le Coppe"

L'Atalanta può essere stanca dopo la Champions? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria che a due giorni dalla sfida di campionato contro la Dea ha risposto così: "La stanchezza non c'è quando tu giochi le coppe. C'è la stanchezza mentale ma questa ce l'hanno le squadre che per la prima volta vanno nelle coppe. L'Atalanta ci ha fatto vedere delle ottime partite in campo internazionale e sicuramente farà un'altra partita ad alto livello contro di noi".

