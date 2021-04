L'Atalanta tiene lontano il Milan. Il club punta forte su Pessina e lo blinda fino al 2024

Dal punto di vista della quantità (senza dimenticare la qualità) l'indisponibilità di Pessina priva Gasperini di una pedina preziosissima da sfruttare in diverse situazioni. Dalla trasferta con il Liverpool in Champions del 25 novembre in avanti - sottolinea Tuttosport - il classe 1997 cresciuto nel Milan ha sempre offerto grandi prestazioni segnando gol pesanti e guadagnandosi sul campo i galloni del titolare.

Blindato - L'Atalanta punta molto sul ragazzo: il contratto - si legge - è blindato fino al 30 giugno 2024 (appena un anno fa, di questi tempi, la scadenza era al 2023) e dalle parti di Zingonia non c'è nessuna intenzione di cedere il giocatore (tornato in orbita Milan). Le vie del mercato sono infinite, ogni situazione va monitorata ma l’Atalanta non ha bisogno di vendere, il ragazzo sta bene a Bergamo e Gasperini lo considera una pedina molto importante.