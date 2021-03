L'attacco de Il Tempo alla Roma post Parma è durissimo: "Imbarazzanti"

Durissimo attacco de Il Tempo alla Roma dopo la sconfitta di ieri in quel di Parma. "Imbarazzanti". Il titolo del giornale romano non lascia spazio a ulterori interpretazioni. Nel mirino tutti i giocatori e anche l'allenatore, per una Roma che è "senza gioco, gambe, confusa, impacciata e senza testa. E si ritrova di nuovo fuori dalla zona Champions. Un disastro consumato ancora in trasferta e sempre dopo la partita di Europa League del giovedì".