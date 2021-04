L'avvocato di Suarez smentisce Agnelli: "Ecco i dettagli dell'accordo che avevo con la Juve"

Ivan Zaldua, avvocato di Luis Suarez, nel corso della sua deposizione ai magistrati di Perugia ha raccontato un'altra verità rispetto a quella di Andrea Agnelli. Il numero uno della Juventus aveva parlato di un Pistolero che si era proposto a Fabio Paratici tramite un sms ma per Zaldua non è andata così.

L'addio al Barcellona - A fine agosto, il Barcellona comunica al giocatore che non lo confermerà per la stagione successiva. A quel punto c'è quindi da trovare l'accordo per la rescissione col club catalano. "Ma nel frattempo - dice Zaldua - la Juventus contatta tramite Paratici direttamente Suarez, e poi me per iniziare la trattativa".

L'accordo biennale con la Juventus - Le parole di Zaldua, riportate da 'Gazzetta.it', raccontano di un accordo raggiunto in meno che non si dica tra le due parti tramite chiamate e poi uno scambio di mail. In pratica, la Juventus e Suarez arrivano a un accordo biennale: 11.250.000 euro per la prima stagione (6 milioni di base fissa) e 12.450.000 euro per la seconda (7 milioni 200 mila euro il fisso). I bonus sono legati alle presenze, ai gol, ai trofei vinti e al cammino in Champions, la competizione che avrebbe garantito i bonus più sostanziosi.

E il passaporto? Dopo aver trovato l'accordo economico, la Juventus però si rende conto che Suarez non ha il passaporto comunitario. E a quel punto col giocatore fa partire l'iter per l'esame di lingua propedeutico all'ottenimento del passaporto italiano. Da fine agosto si arriva a metà settembre, e a quel punto la Juventus inizia ad avere dubbi sulla possibilità di ottenere il passaporto in tempi rapidi. E anche se Suarez decide comunque di fare l'esame, molla la presa.

Via alla trattativa con le altre (Roma compresa, ma la spunta l'Atletico) - A quel punto, Suarez inizia a trattare tramite il suo avvocato con altri tre club: Roma, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Inizia anche la trattativa col Barcellona per la risoluzione, e contemporaneamente si chiude la trattativa con l'Atletico di Simeone. L'attuale club di Suarez.