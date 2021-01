L'Everton punta al riscatto di Olsen dalla Roma. Ma senza Bernard nell'operazione

Arrivano aggiornamenti in merito al riscatto da parte dell’Everton per Robin Olsen, portiere svedese oggi già a disposizione di Carlo Ancelotti, ma di proprietà della Roma. Secondo quanto riportato da SkySport UK i Toffees avrebbero deciso di non inserire nella trattativa Bernard, trequartista brasiliano ex Shakhtar. Il giocatore di Belo Horizonte è stato infatti ritenuto un elemento importante per la compagine di Liverpool in vista della seconda parte di stagione.