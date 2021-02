L'Hellas se lo gode, le big lo corteggiano: in estate Zaccagni sarà nome caldo sul mercato

Dopo gli ottimi segnali della scorsa stagione, anche in questo campionato Mattia Zaccagni si sta confermando giocatore dal grande talento e dagli ottimi numeri. I 5 gol e i 7 assist in 20 presenze di Serie A lo rendono giocatore ambitissimo sul mercato, anche se il Verona nella sessione di gennaio non ha voluto sentire ragioni, respingendo al mittente ogni tentativo di approccio. A differenza dello scorso anno l'Hellas ha scelto di rinforzarsi con calciatori di qualità ed esperienza, per provare ad andare oltre e magari puntare a diventare un'outsider per la corsa all'Europa. In questo contesto, la qualità di Zaccagni è sempre stata considerata fondamentale. Dal tecnico Juric, così come dalla società.

Il richiamo delle big "Credo che nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra, perché il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere", ha detto nei giorni scorsi il suo agente Tullio Tinti. Un'ammissione per certi versi scontata, visti i numeri, ma non per questo meno importante. Negli ultimi mesi sono tante le squadre che hanno chiesto informazioni: l'Inter, la Roma, soprattutto il Napoli. E proprio il club azzurro sembra essere in pole per accogliere il classe '95: radiomercato racconta di trattative già in fase avanzata sulla base di 10 milioni di euro per l'intero cartellino. Ma a conti fatti, se il rendimento dovesse continuare ad essere quello di questa prima parte di stagione, valutazione e pretendenti potrebbero continuare ad aumentare.