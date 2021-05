L'indiscrezione de L'Equipe: "Tra Zidane e il Real Madrid sarà divorzio". Juventus alla finestra

"Tra Zinedine Zidane e il Real Madrid sarà divorzio". A scriverlo è L'Equipe, secondo il quale il club merengue questa settimana potrebbe ufficialmente annunciare l'addio di Zizou. Per il quotidiano la dirigenza del Real non avrebbe mai iniziato a programmare la nuova stagione insieme al tecnico e al suo staff, come accade solitamente in primavera: un segnale - si legge - che sembra preannunciare quindi la fine del ciclo targato Zidane ancor prima del tanto atteso summit col presidente Florentino Perez.

Ricordiamo che il campione francese è stato accostato con forza alla Juventus per il possibile dopo-Pirlo.