Ufficiale Aurora Pro Patria, grande ritorno: Mastroianni ufficiale, firmato contratto biennale

Svincolatosi quattro giorni fa dal Latina, Ferdinando Mastroianni ha scelto in poco tempo la sua nuova casa. La punta centrale di 33 anni infatti ha scelto di legarsi nuovamente ai colori della Pro Patria dopo l'esperienza consumata tra 2018 e 2020 prima del passaggio al Lecco. Il neo arrivato, che ha firmato un contratto biennale fino al 2027, disputerà la prossima stagione di Serie C 2025-26 nel Girone A.

Annuncio ufficiale della Pro Patria

"Ferdinando Mastroianni è un giocatore biancoblù. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Ferdinando Mastroianni.

L’attaccante classe 1992, dopo 5 anni, torna a vestire la maglia biancoblu. Nella sua carriera tra i professionisti ha militato anche nelle fila di Albinoleffe, Lecco, Pro Piacenza, Fiorenzuola, Latina. Mastroianni sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027.

Bentornato a Busto, Ferdinando!".

Il comunicato d'addio del Latina

"Il Latina Calcio 1932 comunica di aver risolto in maniera consensuale il contratto con il calciatore Ferdinando Mastroianni.

Il club ringrazia l’attaccante per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante la sua esperienza in nerazzurro, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il futuro".