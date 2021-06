L'Inter ha fissato il budget per Raspadori: 20 milioni per l'attaccante del Sassuolo

Giacomo Raspadori sarà il nuovo attaccante dell'Inter? Il tutto dipenderà dalla cessione di Lautaro Martinez, anche se Tuttosport in edicola oggi specifica che l'operazione potrebbe non dipendere dall'argentino. Al momento il club di Viale della Liberazione ha deciso che oltre ai 20 milioni di euro non si andrà: niente offerte ufficiali, ma i nerazzurri non vogliono superare questa cifra.