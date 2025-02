L’Inter non sfonda: 0-0 col Genoa all’intervallo. Correa ko, Inzaghi lo tiene in campo: entrerà Taremi

Gira e rigira, ma l’Inter non riesce proprio a rompere le righe al Genoa, che fa bella figura a San Siro. Il primo tempo della sfida tra i nerazzurri - di giallo vestiti per l’occasione - e i rossoblù termina sul risultato di 0-0. Da registrare l’infortunio occorso a Joaqin Correa nei minuti finali: Mehdi Taremi entrerà a inizio secondo tempo, per evitare di bruciare uno slot per un cambio forzato.

Il live TMW di Inter-Genoa

Partenza a rilento. Il fischio d’inizio arriva con un paio di minuti di ritardo: il tempo di mettere a posto il collegamento VAR con Lissone. L’Inter parte all’attacco, subito Dumfries impegna Leali: c’era fuorigioco di Correa. Il Genoa, comunque, non sta a guardare e attacco, soprattutto sulla propria corsia di destra con Zanoli. Col passare dei minuti sono i rossoblù a prendere campo, mentre i padroni di casa faticano a trovare spazi nelle maglie della difesa organizzata da Vieira.

Ko Correa. La trama si infittisce mentre la squadra di Inzaghi proprio non sfonda, nonostante il consueto predominio nel possesso del pallone. Nel finale di frazione l’Inter abbassa la testa e carica, alla ricerca della rete che sbloccherebbe e magari indirizzerebbe la serata. Non ci va però neanche vicina e negli ultimi minuti Inzaghi registra lo stop di Correa: l’argentino si ferma e poi prova a rimanere in campo, passeggiando fino alla richiesta del cambio, ma ci viene rispedito a forza da Inzaghi. Avverrà a inizio secondo tempo con l’ingresso di Mehdi Taremi.

