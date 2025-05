Napoli, Buongiorno recupera per il finale scudetto? Le parole del difensore

vedi letture

“Sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà”. Alessandro Buongiorno apre la porta al suo possibile recupero per Napoli-Cagliari, ultimo atto del campionato di Serie A, che potrebbe assegnare agli azzurri lo scudetto numero quattro nella storia del club.

Il difensore centrale, alle prese con un finale di stagione complicato dagli infortuni, ha saltato le ultime tre gare di campionato: l’ultima partita disputata resta il 2-0 sul Torino, ma anche in quel caso si trattava di un rientro dopo tre turni ai box. La pur positiva annata dell’ex granata, arrivato in estate alla corte di De Laurentiis per 45 milioni di euro, è stata caratterizzata da un lungo stop tra metà dicembre e inizio febbraio, per una frattura vertebrale. Ora, proverà il tutto per tutto con l’obiettivo di esserci all’ultima curva.

Nel corso dell’intervista, rilasciata a Radio CRC, Buongiorno ha tracciato anche un bilancio personale dell’annata, in attesa di capire se sarà scudetto o meno: “È positivo, ho scoperto una Napoli molto passionale. Dobbiamo crederci, manca l'ultimo tassello: sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l'ultimo mattoncino da mettere”. Appuntamento a domenica sera alle 20.45 allo stadio Maradona.