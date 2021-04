L'Inter non vince e suona strano: frutto del lavoro straordinario di Antonio Conte

Rammaricarsi e non riuscire a capacitarsi del fatto che l'Inter non sia riuscita a vincere a Napoli, spiega molto bene il lavoro disumano svolto da Antonio Conte con questa squadra negli ultimi mesi. Dopo undici vittorie di fila in Serie A, i nerazzurri rallentano al Diego Armando Maradona, ma il gol se lo fanno da soli (autogol di Handanovic/De Vrij) e, in più, colpiscono un palo e una traversa. Nondimeno "solo" Eriksen è riuscito a infilare Meret e ad abbattere la difesa di Koulibaly e Manolas. Finisce la partita e non ci credi che non sia vittoria, il che è frutto di una crescita spaventosa avvenuta in pochissimo tempo, è il risultato di un cammino - quello nel girone di ritorno - potente e fatto solo di successi, di abitudine, di straordinario che diventa normale. Non c'è squadra, in questo momento, che riesca a piegare l'Inter. Non c'è. Il Napoli ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, di avere una qualità enorme, cristallina, tuttavia si è fermata all'incrocio dei pali dell'ex Politano. Doveva essere un ulteriore, forse l'ultimo, crash test per l'esercito contiano, lo è stato. Superato? Sì, decisamente.