L'Inter pensa alla Juve ma pure al futuro: anche senza scudetto il posto di Inzaghi non è a rischio

L'Inter continua a lavorare in vista della super sfida contro la Juventus alla ripresa, ovviamente senza la presenza dei tanti nazionali sparsi per il mondo e senza Lautaro Martinez, a casa causa Covid. Dall'altra parte però, scrive la Repubblica, la società pensa anche al domani e a prescindere da come si chiuderà questa stagione il posto di Simone Inzaghi non è in bilico. L'obiettivo iniziale del club infatti era il piazzamento Champions, dopo la mezza rivoluzione estiva, e ad oggi questo non sembra in alcun modo in discussione. Sullo sfondo, e qua probabilmente il tutto sarà legato al posizionamento finale, resta la possibilità di un rinnovo di contratto del tecnico: nelle scorse settimane tutto sembrava già scritto, poi l'improvvisa frenata in campionato, con 7 punti in 7 giornate, ha bloccato anche le voci in questo senso.