Ufficiale L'Inter Primavera cambia e saluta il tecnico Benito Carbone: il comunicato

Ora è ufficiale: l'Inter cambia guida per la formazione Primavera in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro ha infatti reso noto tramite un comunicato che Benito Carbone ha lasciato la panchina della Primavera. Dopo aver già guidato l'Under 18, con la Primavera Carbone ha vinto la Supercoppa Primavera all'inizio di questa stagione.

Di seguito il comunicato: "L'Inter ringrazia Benito Carbone. La Società saluta e ringrazia il tecnico che termina la sua avventura con la Primavera nerazzurra

Benito Carbone lascia la panchina della Primavera dell'Inter dopo un anno ricco di tappe importanti nel percorso di crescita dei giovani nerazzurri.

Il tecnico classe 1971 è entrato nel Settore Giovanile dell'Inter nel 2024 da allenatore dell'Under 18: per Carbone si è trattato di un nuovo capitolo di una storia nerazzurra che aveva già vissuto da calciatore, quando tra il 1995 e il 1996 Benny ha collezionato 43 presenze e 3 gol con la maglia dell'Inter.

Dopo una stagione in Under 18, annata terminata alla semifinale dei playoff, Carbone è diventato il nuovo tecnico della Primavera nerazzurra Campione d'Italia in carica nell'estate 2025. L'avventura sulla panchina dell'Under 20 è stata impegnativa e caratterizzata da momenti bellissimi, come la conquista della Supercoppa Primavera ai rigori contro il Cagliari a inizio stagione. L'annata si è ulteriormente arricchita con un prestigioso cammino nella UEFA Youth League, competizione nella quale l'Inter ha raggiunto i quarti di finale rendendosi protagonista di match emozionanti. In campionato i nerazzurri hanno superato diverse difficoltà fino alla qualificazione ai playoff ottenuta all'ultima giornata.

Benny Carbone chiude così un percorso importante e significativo, che in totale l'ha visto guidare la Primavera nerazzurra per 51 partite: a lui va il ringraziamento di tutta la Società e i migliori auguri per il proprio futuro professionale".