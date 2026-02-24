Tripletta di Iddrissou, l'Inter vola ai quarti di Youth League: manita al Betis
L'Inter accede ai quarti di finale di Youth League. La squadra di Benito Carbone supera per 5-3 il Betis. Grande protagonista Jamal Iddrissou, classe 2007, già 10 presenze in Serie C in questa stagione. L'attaccante, nazionale italiano Under 19, ha segnato una tripletta.
INTER (4-3-3): Taho; Marello, Bovio, Jakirovic, Ballo; Venturini (dal 69' Putsen), Cerpelletti, Zarate (69' El Mahboubi); Mosconi (87' La Torre), Iddrissou, Zouin (59' Mancuso). All. Benito Carbone.
REAL BETIS (4-3-3): Zhuravskyi; De Roa, Macias, N'Agoran, De Sa Abreu (71' Cordon); Corralejo, Angel, Rica (89' Doronins); Morante, Marina, Oya (71' Gonzalez). All. Javier Barrero Morales.
MARCATORI: 2' rig., 6' e 70' Iddrissou (I), 32' Morante (B), 45' e 51' Marina (B), 73' Mancuso (I), 90' + 4 Marello (I)
