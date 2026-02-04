Youth League, festa Inter davanti a 50mila spettatori. Espugnata Colonia, nerazzurri agli ottavi
L'Inter avanza agli ottavi di finale di Youth League superando il Colonia, davanti a 50mila spettatori al RheinEnergieStadion, impianto dove gioca le sue gare casalinghe la prima squadra dei tedeschi.
La squadra di Benito Carbone soffre ma la vince nei minuti di recupero. Finisce 1-3, succede tutto nella ripresa. Apre Bovio al 49', pareggia Schenten all'80'. Quando i rigori sembravano inevitabili arriva l'1-2 di Zarate al 97' e infine il contropiede vincente di Kukulis al 99'. Di seguito tutti i risultati del pomeriggio:
Dinamo Kiev - Atlético Madrid 2-6
Legia Varsavia - Ajax 2-1
Paris Saint-Germain - Dinamo Minsk 4-0
Benfica - Slavia Praga 3-2
HJK Helsinki - Manchester City 3-3, 8-7 dcr
Maccabi Haifa - Barcellona 2-2, 5-3 dcr
Villarreal - Bayer Leverkusen 3-2
Puskas Akademia - Sporting CP 1-2
Betis - Tottenham 5-1
Colonia - Inter 1-3