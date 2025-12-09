Youth League, Inter a valanga sul Liverpool: 5-0 per i giovani nerazzurri di Carbone
Inter a valanga in Youth League. Al "Breda" di Sesto San Giovanni la squadra di Benito Carbone ha travolto il Liverpool con un impressionante 5-0. Di Zarate Hidalgo su rigore, La Torre, autorete di Misciur, Mosconi e Moressa le marcature. Questo il quadro completo della giornata:
Kairat - Olympiacos 2-0
Bayern Monaco - Sporting CP 3-3
Atalanta - Chelsea 1-3
PSV Eindhoven - Atlético Madrid 3-1
Tottenham - Slavia Praga 9-1
Union Saint-Gilloise - Marsiglia 1-4
Monaco - Galatasaray 5-0
Barcellona - Eintracht Francoforte 4-3
Inter - Liverpool 5-0
CLASSIFICA
1. Chelsea 16
2. Real Madrid 15
3. Athletic Bilbao 13
4. Atlético Madrid 13
5. Barcellona 13
6. Benfica 12
7. Tottenham 12
8. Brugge 12
9. Sporting CP 12
10. Villarreal 12
11. Inter 11
12. Paris Saint-Germain 10
13. Liverpool 10
14. Monaco 9
15. Manchester City 9
16. Borussia Dortmund 9
17. PSV Eindhoven 8
18. Slavia Praga 8
19. Eintracht Francoforte 7
20. Copenaghen 7
21. Marsiglia 7
22. Ajax 7
23. Olympiacos 7
24. Bayer Leverkusen 7
25. Napoli 6
26. Juventus 4
27. Bayern Monaco 4
28. Kairat 4
29. Atalanta 4
30. Union Saint-Gilloise 4
31. Galatasaray 4
32. Arsenal 3
33. Pafos 3
34. Newcastle 0
35. Qarabag 0
36. Bodo/Glimt 0