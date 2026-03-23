TMW News L'Inter si è inceppata. Juve tra presente e futuro

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sull'Inter che ieri ha pareggiato a Firenze contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno conquistato due punti nelle ultime tre gare e ora si trovano sì sempre al primo posto in classifica ma a +6 dal Milan e a +7 dal Napoli. Peraltro alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, la squadra di Chivu dovrà giocare contro la Roma mentre Napoli e Milan si affronteranno tra loro. Si infiamma anche la battaglia per la Champions: il Como è al quarto posto ma la Roma e la Juve sono in corsa (deludente però il pari dei bianconeri con il Sassuolo).

Kolarov difende l'Inter

"La squadra ha cominciato e ha chiuso bene la partita, c'è mancata la parte centrale", ha detto il tecnico che ieri ha sostituito in panchina Chivu, squalificato. "La Fiorentina ha reagito bene dopo il gol subito. Qua non è mai facile venire a giocare, il risultato è giusto, siamo a +6 ed è tutto nelle nostre mani. Cercheremo di migliorare le cose che non abbiamo fatto bene. C'è ormai l'abitudine che l'Inter vinca sempre giocando bene, non stiamo attraversando il nostro miglior momento, è tutto dovuto per voi... Può capitare di avere un momento di calo, anche gli altri lo hanno avuto. Siamo ottimisti, sappiamo dove dobbiamo migliorare, continuiamo sulla nostra strada".

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