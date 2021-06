L'Inter si tiene stretto Lautaro: servono 90 milioni. Se parte, blitz per Raspadori

L’Inter si tiene stretta Lautaro Martinez. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno fissato un prezzo decisamente alto per l’attaccante argentino: sotto gli 80-90 milioni di euro non se ne parla neanche. A queste cifre, finora, nessuno si è avvicinato, anche se il Toro piace molto al Real e soprattutto all’Atletico Madrid. Da capire la volontà dello stesso Lautaro: in caso di cessione, oltre a trattenere Alexis Sanchez, l’Inter tenterà l’affondo col Sassuolo per Giacomo Raspadori.