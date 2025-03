L'Inter studia il colpo Castro e potrebbe offrire al Bologna due giocatori in cambio

L'Inter guarda già al futuro e per l'attacco mette nel mirino il giovane centravanti del Bologna Santiago Castro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che parla del classe 2004 come un'autentica rivelazione del nostro campionato: con i suoi 10 gol e 8 assist tra Campionato, Champions League e Coppa Italia, Castro è già finito sulla bocca di tutti, tanto che il ct dell'Argentina Lionel Scaloni lo ha inserito nella lista dei giocatori che prenderanno parte alle prossime due gare, per nulla banali, contro Uruguay e Brasile.

A Milano, sponda nerazzurra, lo considerano l'erede naturale di Lautaro Martinez e per questo l'Inter farà ogni sforzo possibile per cercare di accaparrarselo. Di contro però non sarà certo facile, scrive il quotidiano, convincere il Bologna, che già lo valuta non meno di 40 milioni di euro. Una cifra che Ausilio e soci starebbero già cercando di limare offrendo ai rossoblù lo scambio di alcuni giocatori, come Kristjan Asllani, che piace molto sia a Vincenzo Italiano che a Giovanni Sartori, oppure la possibilità di non offrire i 12 milioni per Fabbian previsti dalla recompra in favore dei nerazzurri.

Dal ritiro della Nazionale, intanto, Scaloni ha parlato proprio dei due 'bolognesi' Castro e Dominguez: "Castro è in buona forma e si sta adattando al calcio italiano. Anche Castellanos era in quella posizione, in fase di recupero da un infortunio. Dovevamo decidere, e lo abbiamo fatto con Santiago. È forte fisicamente, si muove bene, tiene bene la palla e può aiutarci. Se abbiamo bisogno che entri, è disponibile. Dominguez sta facendo bene, può giocare sia a destra che a sinistra e fa uscire facilmente i giocatori. Quando si è trattato di decidere tra lui e Garnacho, abbiamo scelto lui per poterlo conoscere meglio".