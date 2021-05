L'Inter su Emerson Royal, ma il terzino pensa solo al Barça: "Spero vogliano puntare su di me"

È uno degli obiettivi dell'Inter per sopperire alla probabile partenza di Achraf Hakimi. Emerson Royal, però, pensa solo al Barcellona, dove tornerà dopo il prestito al Betis. Queste le parole del terzino brasiliano dal ritiro della Nazionale: "Tutti sanno che ho un contratto di altri tre anni con il Barcellona e che il mio accordo con il Betis scade il 30 giugno. Ho letto sui giornali e spero veramente che il Barcellona voglia puntare su di me il prossimo anno. Sono molto felice perché ho sempre sognato un giorno di giocare in questo club, affermarmi con il Barça sarebbe un sogno. Ora penso a fare bene con il Brasile per poi tornare a Barcellona e conquistare il posto in squadra".