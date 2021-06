L'Inter su Nandez? Capozucca: "Contatti costanti, ma mancano offerte concrete"

Nahitan Nandez è uno dei profili accostati all'Inter in queste prime settimane di giugno, in cui il mercato sta iniziando a prendere piede. Ai microfoni de L'Interista, il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha parlato di un possibile approdo a Milano dell'Uruguaiano: “La verità è che in questo momento mancano offerte concrete, ma i rapporti tra noi e l’Inter sono buoni. Ci sono contatti costanti. Se possono entrare altri calciatori in una eventuale trattativa? Posso dire che con i nerazzurri si possono intavolare discorsi di qualsiasi tipo”