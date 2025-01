L'Inter valuta Esposito per il Mondiale per Club. Poi un nuovo prestito in Serie A

Francesco Pio Esposito è la soluzione che sta valutando l'Inter per rinforzare l'attacco in vista del prossimo Mondiale per Club. Il centravanti classe 2005 che sta trascinando lo Spezia in Serie B a fine stagione rientrerà alla casa base e l'intenzione della società nerazzurra è quella di fargli fare un'altra stagione altrove, ma in Serie A, prima di riportarlo definitivamente a Milano a partire dall'estate 2026.

Prima del nuovo prestito Esposito potrebbe però essere aggregato al gruppo nerazzurro per prendere parte al Mondiale per Club che andrà in scena da metà giugno a metà luglio. Questo perché la società meneghina ha due attaccanti in scadenza di contratto che sono Marko Arnautovic e Joaquin Correa e quindi negli Stati Uniti potrebbe ritrovarsi corta in attacco. E allora Esposito a competizione in corso potrebbe ritrovarsi a essere il quarto attaccante dell'Inter di Inzaghi alle spalle di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi.

C'è comunque da aggiungere che proprio a causa del Mondiale per Club la FIFA ha dato alle varie federazioni di aprire una nuova finestra di calciomercato dal 1° al 10 giugno. In quella occasione, tutti i club avranno la possibilità di tesserare calciatori da utilizzare fin dai giorni successivi.