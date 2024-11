L'Inter vuole vederci chiaro: oggi Calhanoglu sosterrà altri esami, la situazione

Oggi Hakan Calhanoglu è atteso in Italia dopo gli impegni con la Turchia. Il centrocampista dell'Inter si è infortunato durante la prima delle due gare e nella seconda è rimasto a riposo senza andare neanche in panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, anzi, ma serviranno dei controlli, ai quali sarà sottoposto nelle prossime ore, per chiarire definitivamente l'entità del problema. Inzaghi spera di recuperarlo per la partita di sabato contro l'Hellas Verona, ma in ogni caso difficilmente lo schiererà da titolare e cercherà di preservarlo.

Le parole di Calhanoglu dopo l'infortunio

"Ringrazio il presidente dell'Inter Marotta per la comprensione. Hanno chiamato me e il nostro allenatore subito dopo la partita con il Galles. Ho scelto di restare qui, ma purtroppo domani (ieri, ndr) non potrò essere della partita. Non potrò giocare la partita con il Montenegro, però ho scelto di restare in nazionale per non lasciare la squadra da sola, purtroppo non potrò giocare la partita di domani (ieri, ndr). Il mio vecchio infortunio si è ripresentato, ma per fortuna non è così grave. Spero di essere in campo per la partita di Verona.

Abbiamo giocato bene nella partita con il Galles, ma non siamo riusciti a vincere. La cosa più importante era non perdere, e non abbiamo perso. Spero che i miei compagni tornino domani (ieri, ndr) con una vittoria (è terminata con una sconfitta per la Turchia, ndr), e io partirò per Milano contento".