L'Italia passa sul finire di tempo. Al 45' è Belotti a decidere contro la Bulgaria

Partita complicata per la Nazionale azzurra, oggi in bianco. A Sofia la Bulgaria si difende con le unghie e con i denti, cercando di mettere dieci giocatori dietro la linea del pallone. Solo Spinazzola spesso riesce a sfondare sulla sinistra, ma senza grandi occasioni che piovono, anche perché la retroguardia bulgara più volte mette lo zampino all'ultimo secondo.

Così è un erroraccio della difesa bulgara a spostare gli equilibri. Dimov va in contrasto con Belotti, in area di rigore, quando la palla sta già per uscire. Dagli undici metri il centravanti del Torino incrocia, segnando su rigore a Iliev e sbloccando una gara abbastanza complicata. Così una buona notizia per gli azzurri, nonostante un primo tempo non irresistibile.