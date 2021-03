L'Italia vince in Bulgaria per la prima volta nella sua storia. 0-2 a Sofia, ma che fatica

Partita bruttina a Sofia della squadra di Mancini, ma Belotti e Locatelli firmano il 2-0 finale

LE FORMAZIONI - Come qualche giorno fa, la Bulgaria schiera un 3-5-2 molto abbottonato, già visto contro l'Irlanda del Nord. Galabinov in avanti e Antov in difesa sono gli "italiani", più l'ex Palermo Chochev che agisce a centrocampo. Invece l'Italia schiera il 4-3-3 con Chiesa e Belotti davanti, Sensi e Barella a metà campo, Acerbi e Spinazzola dietro. Questi i sei cambi rispetto alla sfida del Tardini di Parma.

PRESSING ALTO - La Bulgaria ha preso tre gol in tredici minuti contro la Svizzera, stavolta non ha intenzione di fare la stessa cosa. Così l'idea è quella di cercare il pallone e non fare avvicinare gli azzurri (oggi in maglia bianca) ai sedici metri. Così la prima conclusione verso la porta è di Galabinov, con Donnarumma attento. Poco dopo è Acerbi, su azione d'angolo, a cercare il tiro, con i difensori bulgari veloci a chiudere. La prima parte di gara diventa, molto presto, un assedio. Tante le occasioni in area, zero parate del portiere Iliev.

LA SBLOCCA BELOTTI - Così in un primo tempo dove l'Italia fatica a trovare il bandolo della matassa, ci pensa Dimov a tamponare in area Belotti che va giù. Rigore forse generoso, ma dal dischetto il centravanti del Torino la manda all'angolino senza tanto pensarci, firmando il vantaggio a tre minuti dalla fine della frazione.

POCA BRILLANTEZZA - La sensazione è che andare in vantaggio possa dare una grossa mano agli azzurri. Invece, come con l'Irlanda del Nord, il secondo tempo si apre con qualche pericolo di troppo, in particolare per un possibile fallo di mano di Sensi in area. Il portiere avversario continua a non fare parate, Donnarumma sfodera un grande intervento, seppur con l'avversario in fuorigioco. La Bulgaria si lamenta per un possibile rigore, Chiesa e Belotti vanno giù in area ma l'arbitro sorvola. Così la possibilità più importante capita ancora sui piedi di Belotti che con un lob uccella Iliev, ma trova solamente il palo. Sul rimbalzo il centravanti spara altissimo.

LOCATELLI FA LE COSE PER BENE - A dieci minuti dalla fine, con qualche problema che può arrivare, finalmente arriva il raddoppio. Ottima la giocata fra Insigne e Verratti, con il pallone che finisce sui piedi di Locatelli. L'inserimento è con i tempi giusti, il tiro a giro finisce nell'angolino, firmando il raddoppio. Nel finale Immobile ha tre occasioni, ma non riesce mai a battere il portiere avversario. Poco male, i tre punti arrivano comunque a Sofia, pur soffrendo un pelo troppo.

BULGARIA-ITALIA

Marcatori: Belotti 43', Locatelli 82'.

Bulgaria (3-5-2)

Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho (dal 46' Karagaren), Chochev, Kostadinov (dal 63' Malinov), Vitanov, Tsetanov; Delev (dal 78' Iliev), Galabinov.

Italia (4-3-3)

Donnarumma; Florenzi (dal 68' Di Lorenzo), Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi (dal 68' Locatelli), Verratti; Chiesa (dal 76' Bernardeschi), Belotti (dal 76' Immobile), Insigne.