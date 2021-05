L'undici dei fedelissimi di Mourinho: guida Ricardo Carvalho. E c'è anche Cristiano Ronaldo

L'undici dei fedelissimi della carriera di José Mourinho non ha nessuno della sua esperienza italiana all'Inter per questioni di tempo. Chiaro: 108 gare soltanto in nerazzurro contro le oltre 300 al Chelsea non sono paragonabili in quanto a numeri, sicché tanti arrivano da quella storia londinese. Ma non solo. Questo è l'undici dei giocatori che, ruolo per ruolo, sono stati i più utilizzati dallo Special One in carriera, schierati col 4-2-3-1 usato al Tottenham nell'ultima esperienza. Il fedelissimo? Ricardo Carvalho, 25019' insieme che con Mou ha condiviso ben tre esperienze.

Portiere Petr Cech (Chelsea, 17824')

Terzino destro Paulo Ferreira (Porto, Chelsea, 17673')

Difensore centrale Ricardo Carvalho (Porto, Chelsea, Real Madrid, 25019')

Difensore centrale John Terry (Chelsea, 23771')

Terzino sinistro Marcelo (Real Madrid, 9165')

Centrocampista centrale Nemanja Matic (Chelsea, Manchester United, 13235')

Centrocampista centrale Xabi Alonso (Real Madrid, 12542')

Esterno Eden Hazard (Chelsea, 10267')

Trequartista Frank Lampard (Chelsea, 18011')

Esterno Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 14271')

Centravanti Didier Drogba (Chelsea, 12228')