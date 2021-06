La conferma di Koeman spinge Pjanic via dal Barça: poco spazio per il regista, Juve alla finestra

vedi letture

Confermato Ronald Koeman in panchina, il Barcellona studia le strategie per il mercato estivo. Sostenibile, come certificano i vari colpi a parametro zero chiusi o in chiusura per i catalani, ma che dovrà comunque prevedere un profondo rinnovamento della rosa, visti i risultati dell’ultima stagione. Proprio la permanenza di Koeman, in questo senso, qualche indizio lo dà. Potrebbe interessare anche l’Italia e la Juventus in particolare: difficile immaginare che con l’olandese possa rimanere all’ombra della Sagrada Familia uno come Miralem Pjanic. Arrivato la scorsa estate nell’ambito di un maxi-scambio con Arthur, il bosniaco ha trovato pochissimo spazio nell’ultima stagione: appena 1.295 minuti in campo complessivi. In campionato, è stato schierato come titolare soltanto in sei occasioni, e nel girone di ritorno praticamente mai: l’ultima volta che è partito dall’inizio è stato il 24 febbraio contro l’Elche, peraltro uscendo all’intervallo per un problema alla caviglia. Un minutaggio col contagocce, che spinge Pjanic lontano da Barcellona. Non sarà semplice, però, proprio per l’altissima valutazione datagli soltanto dodici mesi fa: il prestito resta da questo punto di vista la soluzione più credibile. E la Juve? Il feeling con Massimiliano Allegri c’è da tempi non sospetti, i contatti anche. Non basta per concretizzare un affare che resta complicato, ma da oggi un po’ più facile da immaginare.