Ufficiale La Cremonese pensa anche al settore giovanile. Dal Milan arriva il centrocampista Lamorte

La Cremonese si appresta a vivere una difficile quanto intrigante stagione nel massimo campionato. Ma mentre il mercato dei "grandi" va avanti in vista dell'inizio della Serie A, la società grigiorossa non tralascia l'aspetto del settore giovanile.

In questo senso, come si apprende dai canali ufficiali della Lega Calcio, è stato depositato il contratto del giovane centrocampista classe 2006, Alessandro Lamorte. Il calciatore arriva da svincolato dopo le esperienze nelle giovanili del Milan.

Nel frattempo, oggi è stato il giorno della presentazione del neo allenatore Davide Nicola: "Sono altamente motivato per due semplici motivi: la grande umiltà e determinazione con cui sono stato cercato e la piacevole scoperta di una realtà che conoscevo soltanto da fuori ma non avevo mai assaporato da dentro. Qui ci sono strutture, idee e potenzialità che sono state costruite nel tempo e i professionisti sono molto seri. Io mi muovo in base al mio sentire, alle mie emozioni, quando sento la pelle formicolare. Ed è quello che ho provato parlando con il Cavaliere Giovanni Arvedi. Conoscevo la sua importanza e il suo profilo, ma non ho mai avuto l’occasione di parlare con lui. Mi sono attivato subito, come se mi avesse fatto sentire già presente con grande naturalezza”.