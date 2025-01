La dura legge di Lautaro: il Toro torna a segnare a San Siro. Inter-Bologna 2-1 al 45'

vedi letture

Il gol di Santiago Castro, osservato speciale, apre il primo tempo. Quello di Lautaro Martinez, modello dell'attaccante rossoblù, lo chiude. Nel mezzo, il raggio di Denzel Dumfries: l'Inter chiude in vantaggio, sul risultato di 2-1, un primo tempo iniziato in salita e concluso col gol del capitano, che torna a segnare in casa due mesi l'ultima volta. Il Bologna, dopo un ottimo avvio, paga alcune disattenzioni difensive e la maggior qualità degli avversari. Inter avanti all'intervallo, in un silenzio abbastanza surreale per i canoni di San Siro: curva di casa in sciopero per il caro biglietti.

Il live TMW di Inter-Bologna

A casa di Lautaro, la sblocca Castro. Thuram ci prova subito al volo, ma la prima emozione della partita la offre Zielinski, al contrario: al 9' il polacco si addormenta e regala palla a Moro. Sommer sporca la potente conclusione dalla distanza del centrocampista rossoblù, il palo alla sinistra del portiere elvetico fa il resto, negando al Bologna il vantaggio immediato. È comunque solo rimandato: al quarto d'ora ancora Moro cerca la porta dopo una respinta di Bastoni. In questo caso la deviazione è propizia perché di Santiago Castro: 1-0, a casa di Lautaro.

Dumfries pareggia. Il vantaggio ospite dura pochissimo: Bastoni recupera palla su Odgaard e lancia Thuram. Il francese scarica per Dimarco, che impegna Skorupski: la respinta del portiere polacco è preda del facile tap-in di Dumfries. Trovato il pari, i nerazzurri cercano il vantaggio, sempre con i due esterni: prima è lo stesso olandese a telefonare all'indirizzo di Skorupski, poi Dimarco manca di poco la porta con una bella conclusione al volo su suggerimento di Lautaro. Quest'ultimo, a sua volta, gira di poco al lato un gran suggerimento di Thuram.

La legge di Lautaro. È Ndoye a squillare il colpo che ridà piglio al Bologna: conclusione alta, ma sa di sveglia. Tempo due minuti e serve un gran intervento di Sommer su Odgaard, volato ben oltre Barella a deviare di testa un calcio d'angolo dei suoi. All'ultimo, però, ecco il vantaggio nerazzurro: a segnarlo è Lautaro Martinez, che insacca un bel cross da sinistra del solito Dimarco.