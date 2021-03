La Fatal Verona di fronte al Milan senza Ibrahimovic e Calhanoglu

È stato un campanello d'allarme quello di San Siro, nel turno infrasettimanale? Perché è evidente che il Milan non abbia giocato la miglior partita - per usare un eufemismo - della gestione Pioli, risultando abulico fino al minuto novantacinque, quando una stupidaggine di Stryger Larsen ha concesso un rigore solare ai rossoneri, bravi ad accalappiare almeno un punto. Questo senza Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, due fra i giocatori più chiacchierati (per il rinnovo) al Portello.

Adesso però è tempo di cambiare capitolo e affrontare l'Hellas Verona di Ivan Juric, la prima delle squadre "umane", a quota 38 e reduce da un secco 0-3 al Benevento. Nelle ultime sfide gli scaligeri sono risultati particolarmente indigesti, bloccando i rossoneri più volte. Per cercare di avere una continuità negli obiettivi, quarto posto e Scudetto, l'idea è quella che serva una vittoria contro gli scaligeri.

Il Milan continua ad avere problemi grossi di rosa, nonostante i tre acquisti invernali. Se Tomori sta facendo benissimo - e probabilmente era il nome più semplice da spendere come possibile titolare - Meité è evidentemente una alternativa, forse nemmeno troppo competitiva rispetto all'undici titolare, mentre gli infortuni continui di Mandzukic (come quelli di Ibrahimovic) sono un bel fardello sul groppone, perché costringe sempre a inserire Rebic o Leao come centravanti, una soluzione di emergenza che anche domani, contro il Verona, verrà ripresentata.