La Fiorentina cerca la svolta dopo due anni negativi: da Gattuso a Fonseca, i nomi

La Fiorentina questa mattina ha salutato sia Beppe Iachini che Cesare Prandelli. Ovvero i due tecnici che, faticosamente, hanno portato la barca viola in porto. L'ultimo a metterci la faccia è stato proprio Iachini, che già da qualche giorno aveva anticipato il suo addio alla panchina viola al termine della stagione. I dirigenti e il presidente Rocco Commisso ne hanno preso atto e da tempo stanno vagliando le varie piste. Tramontate fin da subito quelle che portavano ai big, da Sarri a Spalletti, il nome balzato in cima alla hit parade delle preferenze è quello di Gennaro Gattuso, ieri salutato dal Napoli con un tweet di Aurelio De Laurentiis. Ad oggi però la Fiorentina non sembra la prima scelta di Gattuso, con la Lazio che lo sta tenendo in ghiaccio in attesa dell'incontro di mercoledì con Simone Inzaghi. Ovvero uno degli ultimi nomi emersi per i viola in caso di divorzio dai biancocelesti. Da Roma però potrebbe arrivare anche l'altro tecnico, quel Paulo Fonseca che sarà sostituito da Mourinho. L'ex Shakhtar vorrebbe rimanere in Italia e l'imbarazzo di ieri di fronte alla domanda circa il possibile incontro con la Fiorentina racconta più di mille parole.

Sullo sfondo, anche il profilo estero che viene dall'estero: uno può essere l'ex Roma Rudi Garcia. L'altro un nome di ritorno come Marcelino. Ma attenzione anche al nome di Domenico Tedesco in uscita dallo Spartak Mosca.