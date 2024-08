La Fiorentina è un cantiere aperto. Palladino ha bisogno di rinforzi in difesa e a centrocampo

vedi letture

Lavori in corso in casa Fiorentina. La partita con il Parma ha confermato che il club viola è ancora in costruzione ed ha bisogno di elemtni per completare la difesa e il centromcampo. Come scrice La Nazione in edicola questa mattina, per quanto riguarda il centrocampo c'è da capire quale sarà il futuro di Amrabat, titolare con il Parma ma sempre con la valigia in mano: "Io gli voglio bene, è un bravissimo ragazzo, si è creato un grande rapporto con lui. E' un ragazzo sincero di cuore. Ha lanciato segnali a me e alla Fiorentina, mettendosi a disposizione dal primo giorno. Le voci di mercato sono normali, è un giocatore di un certo livello, decideranno lui e la società del suo futuro. Mi auguro di poterlo ancora allenare, per me è un grandissimo giocatore". ha detto Palladino al termine della gara pareggiata con il Parma.

Resta da monitorare la posizione di Arthur, tornato alla Juventus dopo il prestito dello scorso anno. A Palladino il giocatore piace e lo stesso brasiliano vorrebbe tornare a vestire la maglia gigliata ma per farlo dovrebbe ridursi di molto l'ingaggio.

Servono rinforzi anche per la difesa

"I nomi per il pacchetto arretrato - scive il quotidiano nelle sue pagine interne - restano quelli di Lindelof e Modibo Sagnan. Classe 1999, il franco-maliano del Montpellier è mancino e abile nel duello individuale. Palladino in tal senso è stato chiaro ed ha comunicato alla società le sue richieste: l'ex Monza vuole ,un difensore centrale che abbia delle caratteristiche ben precise. C'è bisogno di uno che sappia far partire bene l'azione, un cosiddetto difensore che imposta. Questo l'identikit da seguire.