La Fiorentina incontra Ramadani e parla anche di Bajrami: le parti si riaggiorneranno

Non solo Nikola Milenkovic, nell'incontro tra la Fiorentina e l'agente Fali Ramadani si è parlato anche di Nedim Bajrami. Lo scrive La Nazione, che spiega come il trequartista albanese, da tempo nei pensieri dei Viola, viene valutato dieci milioni dall'Empoli e tra qualche settimana, nella seconda parte di agosto, le parti si sono promesse di riaggiornarsi. Fiorentina ed Empoli si incontreranno a breve per una possibile trattativa, che potrebbe vedere anche l'inserimento di Szymon Zurkowski.