La Fiorentina non concorda con Danilo: capitan Biraghi e il vice Quarta in uscita a gennaio

Si avvicina il mercato di gennaio e per la Fiorentina ha l'aspetto di un punto di potenziale svolta. Un turning point, si direbbe utilizzando registri appartenenti a sfere differenti. Non sono poche le decisioni da prendere, anche alla luce della perdita improvvisa di un elemento essenziale come si era rivelato Bove, ma ci sono anche due situazioni piuttosto particolari, almeno per quanto riguarda la finestra invernale di riparazione.

Ci sono buone possibilità, infatti, che a gennaio la Fiorentina saluti assieme il capitano e il suo vice. Se lo juventino Danilo qualche settimana fa ha detto di non aver mai visto chi porta la fascia lasciare a metà stagione (che poi, sicurissimo?) a Firenze sono pronti a smentirlo con i fatti. Ormai è infatti argomento noto la rottura con Biraghi: le posizioni non si sono accentuate da quando l'agente del calciatore Giuffredi ha attaccato pubblicamente Palladino, e il capitano viola - ormai solo formalmente tale - non è ancora mai stato convocato da quel giorno. Un addio è inevitabile.

Potrebbe andare al Napoli, che cerca un esterno sinistro ma soprattutto un difensore centrale. E qui entra in gioco il vice, quel Lucas Martinez Quarta che non è la prima volta che viene accostato agli azzurri, negli ultimi giorni si è vociferato anche di Juventus ma al momento non è pista che trova conferme. Si è fatto avanti il River, invece. A Firenze anche lui, come Biraghi (ma senza, almeno fin qui, le intemperanze del capitano) ha perso il posto e potrebbe non essere una brutta idea cercare nuova sistemazione per evitare che si svaluti ancora. Potrebbe comunque essere anche 'solo' un prestito, considerando la scadenza del contratto (2028) ancora lontana. Quarta non sembra in ogni caso far parte, al pari del suo superiore in grado (il massimo) Biraghi, del progetto a lungo termine.