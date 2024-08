La Fiorentina non si ferma più: idea Lindelof del Manchester United per la difesa

Nel giorno in cui Firenze accoglie Albert Gudmundsson e, contestualmente, si appresta a salutare Nico Gonzalez sempre più indirizzato verso la Juventus, il mercato della Fiorentina entra nel vivo in vista del "gong" finale di venerdì 30 agosto a mezzanotte. La dirigenza viola guarda soprattutto alla difesa: l'arrivo di Pongracic dal Lecce infatti potrebbe non essere l'unico rinforzo per il reparto arretrato di Palladino.

La nuova idea - riporta in questo senso Sky Sport - risponde al nome di Victor Lindelof del Manchester United. Lo svedese, classe 1994, ha ancora un anno di contratto e un ingaggio da 3 milioni di euro. I viola sono al lavoro per capire le eventuali condizioni di uscita e, se possibile, un contributo allo stipendio da parte del Manchester United che ha acquistato per quel ruolo l'ex Juventus e Bayern Monaco, Matthijs De Ligt.

Arrivato allo United nell'estate del 2017 per 35 milioni di euro più 10 di bonus (dopo 4 anni più che positivi in maglia Benfica), Lindelof nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze totali tra tutte le competizioni (e due stop per infortuni muscolari).