La Fiorentina per ora ringrazia palle da fermo e difensori: 2-1 sul Parma all'intervallo

vedi letture

Parte lento, nella sua metà iniziale, il primo tempo di Fiorentina-Parma, con la prima fase della frazione che vede la squadra di D'Aversa manovrare per la maggior parte del tempo il pallone, ma senza riuscire ad affondare come vorrebbe: l'unico, timido tentativo verso la porta di Dragowski è un colpo di testa lento di Iacoponi. Poi sono invece i viola a sbloccare l'incontro, colpendo al primo tentativo verso la porta di Sepe, su palla ferma: un blocco dei tre centrali libera Martinez Quarta all'incornata su cross di Pulgar dopo schema su calcio d'angolo, con l'argentino che firma il suo primo gol in Serie A. Il Parma però risponde subito, e arriva al pareggio in meno di cinque minuti, ringraziando un'ingenuità di Pulgar, autore di un vistoso fallo di mano su iniziativa di Gervinho: dal rigore si presenta Kucka che non sbaglia, incrociando con freddezza sul destro. Il gol sembra scoraggiare la squadra di Prandelli, che subisce ancora le iniziative ducali, tanto da servire una pronta risposta coi piedi di Dragowski, un minuto dopo, su Gervinho. Le palle ferme e i difensori però si stanno rivelando un fattore pro-viola in questo primo tempo, con Milenkovic che al 42' sfrutta un errore di Sepe in uscita, infilando in acrobazia la zampata che vale il 2-1 col quale Fiorentina e Parma sono appena rientrate all'intervallo.