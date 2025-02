La Fiorentina può aspettare. Valentini a Verona per crescere, salvarsi e tornare pronto in viola

Per sistemare la difesa, l'Hellas Verona ha scelto di puntare su Nicolas Valentini, difensore argentino (con passaporto italiano) di proprietà della Fiorentina. El Coco, questo il suo soprannome, arriva al Bentegodi in prestito secco e potrà così avere un primo assaggio di Serie A negli ultimi mesi di questa stagione. Il suo arrivo a Firenze è maturato dopo mesi di attesa, con la società viola che ha chiuso l'operazione la scorsa estate prelevandolo a scadenza dal Boca Juniors, facendolo però arrivare in Italia solo i primi giorni di gennaio. E per farlo crescere senza pressioni e ambientarsi al calcio italiano, ecco il prestito all'Hellas fino a fine stagione.

Caratteristiche tecniche

"Mi piace tantissimo Nesta. Lo ammiro. Per quanto riguarda l'Argentina, dico Cuti Romero. Nella Nazionale ci sono tantissimi difensori fortissimi, anche Lisandro Martinez è un altro giocatore che ammiro". Si è raccontato così Valentini nel giorno della sua presentazione a Firenze, prima della partenza per Verona. Un tipico centrale argentino, abile sia a 4 che a 3, che fa della fisicità e dell'aggressività le sue doti principali. Piedi educati, i primi mesi in Serie A saranno utili anche per affinare la parte tattica che inevitabilmente in Argentina è stata curata con minor attenzione.

La carriera

Nato, cresciuto e formatosi nelle giovanili del Boca Juniors, Valentini ha fatto tutta la scalata fino alla prima squadra. Il primo anno fra i professionisti lo ha però giocato in prestito all'Aldosivi, prima di tornare alla Bombonera per la stagione 2023-2024. Quindi i problemi con la dirigenza del Boca per quanto riguarda il mancato rinnovo e i mesi di inattività, in cui ha potuto solo allenarsi al fianco della squadra senza però scendere in campo in partita. Fino all'arrivo a Firenze, nel primo giorno del 2025. E oggi la nuova esperienza al Verona...