Ufficiale La Fiorentina si assicura un talento per il futuro. Depositato il contratto del croato Boskovic

vedi letture

In attesa dell'ufficialità di Colpani - arrivato ieri sera a Firenze per le visite mediche - la Fiorentina mette a segno un colpo, adesso ufficiale, per il futuro. La società viola - si apprende infatti dai canali della Lega Calcio - ha infatti depositato il contratto di Matko Boskovic, difensore centrale croato classe 2008 prelevato all'HNK Cibalia.

L'approfondimento di TMW

Boskovic è un giovane difensore abile nel controllo di palla, qualità che gli permette di impostare con grande serenità da dietro. Ha una buona visione di gioco e una capacità di passaggio che gli consente di fornire assist importanti ai suoi compagni. Fisicamente, è in fase di crescita e sviluppo, ma dimostra già una buona resistenza e agilità. La carriera di Bosković è ancora agli inizi, ma il suo talento gli ha già permesso di fare diverse apparizioni nelle giovanili del Cibalia. Il giovane è visto come uno dei prospetti più promettenti del movimento e curiosamente non è neanche il primo affare tra Fiorentina e il club croato, visto che i viola nel 2016 prelevarono Dabro dal Cibalia.