La Juve a Empoli per tornare alla vittoria dopo tre pareggi di fila. Con Vlahovic chance per Kean

Tre pareggi nelle ultime tre uscite fra campionato e Champions League hanno rallentato, soprattutto nel percorso nazionale, il cammino della Juventus di Massimiliano Allegri verso un sereno ingresso fra le prime quattro in classifica. Vero che Madama ha acciuffato il quarto posto (più tre sull’Atalanta che ha una partita in meno) nelle ultime settimane, altrettanto vero però che visti i recenti risultati delle concorrenti Madama avrebbe dovuto approfittare delle complicazioni vissute dai nerazzurri per creare un solco. “Dobbiamo sapere che domani bisogna vincere, - ha raccontato Allegri in conferenza stampa, - all’andata abbiamo perso e l’Empoli è una squadra difficile da battere. Ha tre giocatori davanti, non ha problemi di classifica ed è spensierata. Per noi è una di quelle partite da vincere”.

Con l’Empoli per ritrovare la vittoria e mettere da parte la sterilità offensiva.

L’approdo di Vlahovic non ha sostanzialmente, per ora, modificato il poco feeling della Juventus con il gol. Tre reti nelle ultime tre partite, con il solito andamento che poi, complice una distrazione, mette a repentaglio le vittorie. “Come risolvere le difficoltà in zona gol? A saperlo risolveremmo velocemente”. Così ha risposto Allegri che poi ha aggiunto: “Anche l'altra sera la squadra ha sbagliato alcune scelte di passaggio, ci sono state situazioni favorevoli dentro l'area che abbiamo sfruttato poco. Va migliorata questa situazione perché poi subisci un gol e metti a rischio partita e qualificazione. Bisogna essere più lucidi, al contrario gli altri non sbagliano. Atteggiamento troppo conservativo? No, questione di lucidità”. Questo pomeriggio al Castellani la Juve proverà a mettere sul campo questa gestione delle situazioni offensive più oculata e produttiva, con la speranza di riuscire a sbloccarsi a e dar sfogo, seppur con una lunga lista di assenze, ai propri sforzi.

Morata verso un turno di riposo, chance per Kean dall’inizio.

Sono otto i giocatori rimasti a Torino per via di infortuni più o meno gravi con Dybala e Rugani i più vicini al rientro (obiettivo puntato sulla sfida alla Fiorentina di mercoledì). Così sono 19 i giocatori che hanno viaggiato verso la Toscana con 16 della prima squadra alla quale sono stati aggregati i giovani dell’Under 23 Aké, Soulé e Miretti. Possibile uno spezzone a gara in corso per almeno uno di loro, inizialmente siederanno in panchina al fianco, con tutta probabilità, di Alvaro Morata. Lo spagnolo infatti, apparso molto stanco nel finale dell’Estadio de la Cerámica, partire fuori lasciando spazio a Moise Kean. Il classe 2000, che non gioca dall’inizio dalla gara di metà gennaio contro l’Udinese, è stato provato al fianco di Vlahovic per comporre il tandem al quale sono affidati i compiti di far male alla retroguardia azzurra. Occasione per il prodotto del vivaio bianconero per riguadagnare posizioni nelle gerarchie dopo esser scivolato in fondo con l’arrivo del serbo. E magari regalare, grazie a un suo gol, il ritorno alla vittoria della Juventus.