La Juve cerca rinforzi in attacco: tra le idee c'è anche Timo Werner del Chelsea

La Juventus cerca un vice Dusan Vlahovic e l'ultima idea bianconera, secondo Tuttosport oggi in edicola, porterebbe a Timo Werner. Al Chelsea, dove è arrivato per 60 milioni di euro nel 2020 dal RB Lipsia, non è riuscito a sfondare; 23 gol in 84 presenze, è diventato uomo squadra ma non il leader atteso dai Blues. Il Chelsea rivoluzionerà l'attacco e Werner è in partenza. Dipenderà dal prezzo, la Juve studia l'affare.